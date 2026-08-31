Colpo a sorpresa del Venezia: vicino Norton-Cuffy! Piaceva anche al Napoli

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Calciomercato Serie A, il Venezia è ad un passo da Norton-Cuffy a titolo definitivo dal Genoa. L'inglese era stato anche nella lista del Napoli

Il Venezia è vicino a chiudere un colpo a sorpresa: stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, il club lagunare sarebbe a un passo dall'acquisto di Brooke Norton-Cuffy. Operazione con la formula del titolo definitivo: saranno versati 14 milioni di euro nelle casse del Genoa, cifre importanti per una squadra neopromossa. L'esterno inglese era stato anche nella lista del Napoli per rinforzare la corsia destra, ma gli azzurri hanno poi virato su Costantino Favasuli.

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