Scambio Osimhen-Lukaku? Romano: “Non c’è niente! Il Chelsea pretende pagamento clausola”

Chelsea e Napoli al momento non stanno lavorando allo scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku. E’ questa l’indiscrezione lanciata su X da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: “Il Chelsea insiste su una clausola rescissoria da 38 milioni di sterline per qualsiasi club desideroso di ingaggiare Romelu Lukaku quest'estate”.

