Schira: "Hojlund e Dobvyk primi nomi, ma spunta piano C per l'attacco"

Nicolò Schira sul suo canale Youtube ha fatto il punto sull'attaccante che arriverà al Napoli dopo l'infortunio di Lukaku che starà ai box per diversi mesi e che sarà anche escluso dalle liste campionato e Champions League: "Hojlund sta prendendo quota, il piano B è Dovbyk, il piano C è Pinamonti. Sullo sfondo Arokodare che però non convince del tutto e Jackson che ha costi molti elevati a meno che il Napoli non apra al prestito con diritto di riscatto".

Andrea Pinamonti, anni 26, scuola Inter, è reduce dal prestito al Genoa ed è tornato al Sassuolo che ascolterà offerte per assecondare la sua volontà di fare step successivo di carriera. Nelle ultime quattro stagioni ha raggiunto tre volte la doppia cifra con Empoli, Sassuolo e, appunto, Genoa. Pinamonti è un attaccante di manovra, fisico, che gioca bene spalle alla porta e col fiuto del gol come dimostrano le statistiche recenti. Un profilo che il Napoli valuta nell'elenco dei possibili sostituti dell'infortunato Lukaku.

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna.