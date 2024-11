Scudetto, il mercato farà la differenza? L'editoriale di Marchetti: "Le idee di Napoli e Juve"

vedi letture

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha analizzato l'avvicinarsi del mercato invernale che potrebbe spostare in termini d'altissima classifica: "Ora non ci si fermerà più. Praticamente neanche a Natale: si arriva fino alla prossima pausa senza mai un momento di pausa fra campionato, coppe europee e coppa Italia. Poi alla fine di tutto si faranno i conti: questo maxi ciclo sposterà gli equilibri? Inevitabile che sia così. Se basta una pausa per comunque rimettere in discussione gli allenatori (guardate a Lecce, Genova e inevitabilmente anche a Roma), figuratevi cosa potrà succedere quando si salirà sul treno in corsa.

In mezzo a tutto questo ci sarà anche il mercato. E anche il mercato avrà un ruolo importante. Ora tutto è stato sul filo dell’equilibrio, in due punte ci sono tutte le protagoniste di questo avvio fantastico. E tutti ora si chiedono chi potrà davvero reggere fino alla fine. E’ vero che fra queste squadre c’è chi ha il vantaggio di non giocare le coppe Europee come il Napoli, e tutti stanno cercando da fuori di guardare veramente anche i dettagli per capire chi potrebbe essere avvantaggiato in questa meravigliosa corsa. Ma alcuni dettagli non ci sono, ancora. E magari non ci saranno fino al 31 di gennaio.

Chi certamente dovrà intervenire sul mercato, perché ha bisogno di andare a completare la rosa dopo gli infortuni è certamente la Juventus. Sta spazzolando il mercato internazionale per trovare dei difensori che possano sostituire Bremer e Cabal che si sono fatti male. Il difensore è una necessità, un urgenza. Pensare di poter finire la stagione così è troppo rischioso, per quanto i giocatori a disposizione di Motta hanno sempre dato la massima disponibilità, ma ora comincia ad essere dura. I nomi sono tanti, non si è ancora andati in maniera decisa su uno soltanto. Immaginiamo che però il difensore (o i difensori?) possano arrivare il prima possibile proprio per cercare di interrompere questo momento di emergenza. Di sicuro si dovrà pensare anche all’attacco. Milik non è ancora recuperato dall’infortunio e ci sarà bisogno prima di capire quanto ne ha ancora e poi intervenire sul mercato. Proprio questo fine settimana ci sottolinea come è rischioso rimanere soltanto con un attaccante a disposizione.

Anche il Napoli ha la sua strategia. Un difensore arriverà, anzi meglio. Un difensore il Napoli lo sta cercando. Non per fare un investimento ma per cogliere un occasione. Il cambio di sistema di gioco (la difesa a 4 insomma) e lo scarso utilizzo delle alternative porta a credere che ci sia la necessità di andare a trovare un centrale difensivo che possa offrire a Conte più garanzie. Poi bisognerà capire cosa succede in avanti (con Simeone e Raspadori), ma il piatto forte del mercato del Napoli non può che essere il rinnovo di Kvara, ancora in mezzo al guado.

L’Inter pensa più al futuro (sempre rimanendo vigile sul presente) e al mantenimento della competività della rosa, e anche qui si guarda soprattutto in difesa: sono tanti i giocatori che sono in scadenza di contratto e over 30. Le riflessioni sono certamente in corso. Insomma tre delle grandi si studieranno a distanza proprio nello stesso ruolo e quindi ci sarà una bella battaglia, anche in prospettiva futura.

Delle altre (Lazio e Fiorentina) ti verrebbe da dire, guardandole, che non ci sarebbe bisogno di toccare nulla. Anzi: che forse sarebbe meglio non toccare nulla! In realtà a Firenze servirebbe una vera alternativa a Kean e il giro delle consultazioni è abbondantemente iniziato. Ma per le altre questioni proprio perché non ci sono emergenze non c’è neanche fretta. L’Atalanta da canto suo il mercato lo fa con l’infermeria: il rientro di Scalvini e successivamente quello di Scamacca saranno a prescindere due grandi colpi. Che anche i nerazzurri possano andare su un difensore? Visto che finora quello (dei nuovi) che abbiamo visto di meno è proprio un centrale (Godfrey)? Ed ecco che il tema ritorna. Come se si giocasse in difesa, insomma, per questo rush centrale dello scudetto".