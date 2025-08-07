Se parte Raspadori, l’obiettivo è Kevin: la richiesta dello Shakhtar è di circa 40mln
Tutto ancora da definire il futuro di Giacomo Raspadori. L’Atlético Madrid ha avviato i primi contatti con il Napoli per l’attaccante azzurro, valutato 30 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra importante, ma che i Colchoneros sarebbero pronti a mettere sul tavolo per l’ex Sassuolo, riferisce Sport Mediaset.
Nel caso in cui l’affare si concretizzasse, il club partenopeo interverrebbe sul mercato per acquistare un nuovo esterno offensivo. Oltre ai soliti nomi già noti - da Jack Grealish a Federico Chiesa - nelle ultime ore è spuntata una pista nuova: Kevin, talento brasiliano classe 2003 in forza allo Shakhtar Donetsk. Il giovane attaccante ha già messo a segno quattro gol in tre partite nei preliminari di Europa League, confermando il suo potenziale in chiave europea. Lo Shakhtar lo valuta circa 40 milioni di euro.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
