Seguito dal Napoli, Gyokeres lascerà lo Sporting in estate: già fissato il prezzo

Dopo la tripletta rifilata al Manchester City, Viktor Gyokeres si è messo ulteriormente in mostra a livello europeo. A giugno sembra scontato il suo addio allo Sporting Lisbona ed era stato accostato a vari club tra cui anche il Napoli: secondo il Times c'è già un accordo tra le parti per lasciar partire lo svedese per una cifra prossima ai 63 milioni di euro.