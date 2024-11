Il giocatore clamoroso accostato al Napoli che quasi nessuno potrà acquistare

Viktor Gyokeres è un fenomeno. Un attaccante incredibile. Destinato a una grande carriera. A un grande club. Forse il City? Il Real Madrid? Il Psg? La prossima sarà la sua estate. Lo svedese, autore di tre gol proprio al City in Champions, ha già segnato 23 gol in questa stagione e siamo appena a inizio novembre. Di questi 5 in Champions.

La scorsa estate sembrava vicino all'Arsenal, che cercava anche Osimhen. Alla fine è rimasto allo Sporting. Non c'è stato il classico valzer delle punte che partirà la prossima estate. Gyokeres sarà la punta di diamante della catena dei bomber pronti a partire. Il calciatore era stato accostato anche al Napoli nei giorni incerti sul futuro di Osimhen, ma ormai è destinato al top del top del top. Nessuno o quasi riuscirà più ad acquistarlo. Solo un grande club. Chissà quale sarà.