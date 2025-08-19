Sfida a distanza tra Napoli e Milan, Mediaset: nel mirino Vlahovic e Hojlund

Napoli e Milan sono entrambe alla ricerca di un attaccante e avrebbero messo gli occhi sugli stessi giocatori. Con l’infortunio di Romelu Lukaku, i partenopei sono tornati a caccia di un centravanti e hanno messo nel mirino due profili già seguiti dai rossoneri: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Il primo nome sulla lista di Manna è proprio il danese, scrive Sport Mediaset.

L’attaccante è ormai fuori dal progetto del Manchester United e non convocato da Amorim all’esordio in Premier. In alternativa resta viva la pista Vlahovic, in rottura con la Juventus e seguito anche dai i rossoneri. Oltre a Hojlund e Vlahovic, restano aperte anche piste: il Napoli segue anche Zirkzee (bloccato però dallo United), Jackson del Chelsea (su cui però è forte anche l'interesse dell'Aston Villa), Pinamonti del Sassuolo e Mitrovic, in uscita dall’Al Hilal.