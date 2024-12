Sgarbi cambia squadra: senza spazio al Bari, l'azzurrino torna in Campania

L'avventura di Lorenzo Sgarbi con la maglia del Bari potrebbe essere già ai titoli di coda. L'attaccante, arrivato in estate in prestito dal Napoli, sta trovando pochissimo spazio e per questo a gennaio potrebbe partire. Secondo quanto raccolto da TMW il giocatore, cercato già dall'Avellino, club dove aveva fatto benissimo lo scorso anno, è vicino al trasferimento alla Juve Stabia.

