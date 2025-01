Si allontana Danilo? L'accordo c'è da tempo, ma si fa forte il richiamo del Brasile

Non solo il sostituto du Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli prenderà anche un difensore centrale in questa sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la pista forte, quella che in un certo qual modo tiene in ansia il Napoli più o meno quanto Garnacho: Danilo.

Una volta ratificata la risoluzione anticipata del contratto con la Juventus (in scadenza a giugno), deve dare una risposta. L’intesa con il club azzurro è datata, ma di recente è stato forte il richiamo di casa, del Brasile. Il Flamengo lo aspetta. La famiglia è molto attratta. Lui riflette.