Si riapre la pista Lee Kang-in, interessate Napoli e due top di Premier: Psg ascolterà le offerte

Lee Kang-in, ala sudcoreana dei campioni d'Europa del Paris Saint-Germain, torna ad essere accostato al Napoli. Il classe 2001 "sta seriamente valutando la possibilità di lasciare il club parigino", scrive il portale specializzato di mercato Caught Offside. Il futuro di Kang-in Lee potrebbe presto cambiare. Uno dei protagonisti dell'ultimo trofeo vinto dal Psg, la Supercoppa Europea contro il Tottenham, è finito nel mirino di diversi top club: “Fonti vicine al giocatore hanno confermato a Caught Offside che squadre come Napoli, Manchester United e Arsenal stanno seguendo da vicino la situazione". In particolare, i Gunners avrebbero già effettuato un sondaggio con l’entourage, segnale concreto di un interesse reale.

Al momento il club parigino non lo considera incedibile: Luis Enrique lo apprezza, ma non si opporrà a una cessione in caso di proposta soddisfacente. Il giocatore è considerato da rotazione a Parigi, ma la sua duttilità lo rende appetibile in più campionati. Per questo il club francese ascolterà le offerte, fissando come condizione una cifra adeguata al suo valore. Dalla parte di Lee c’è la volontà di inserirsi in un progetto che gli garantisca maggiore continuità e la possibilità di diventare titolare fisso. Una scelta che potrebbe spingerlo lontano dal PSG, con il Napoli e i club di Premier League pronti a darsi battaglia per assicurarsi un profilo giovane, tecnico e già abituato a palcoscenici internazionali.