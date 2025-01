Skriniar spinge per tornare in Italia, ma è dura: la risposta del Napoli

L'ex difensore di Sampdoria e Inter Milan Skriniar era stato accostato al Napoli nei giorni scorsi ma non è lui l'obiettivo del club azzurro che aspetta Danilo della Juventus. Di sicuro, come riporta Relevo, la priorità dello slovacco sarebbe quella di tornare in Italia, campionato che conosce bene e paese in cui si è trovato bene nel corso della sua carriera.

Ad oggi, però, non ci sono offerte concrete che possano accontentare né lui né il club francese, il Psg, proprietario del suo cartellino. Sullo sfondo Aston Villa e Galatasaray, che hanno mantenuto i contatti con l'entourage del centrale e che potrebbero accelerare nei prossimi giorni.