Sky - 200mln rifiutati per Kvara e Osimhen a inizio mercato, nessun'altra offerta concreta per il nigeriano

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’ Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky ha fatto il punto sulla situazione Osimhen: “Conte con il club hanno pensato che la situazione si potesse risolvere prima, ma non c’è ancora una vera offerta concreta per Osimhen. C’è stata ad inizio mercato. Il Psg ha offerto 200mln per il nigeriano e Kvaratskhelia, ma in quel momento il Napoli disse di no soprattutto perché non voleva privarsi di Kvara e non voleva venire meno al patto con Conte di trattenere il georgiano e Di Lorenzo. Da quel momento i rapporti col Psg si sono raffreddati.

La situazione Osimhen si è complicata. Ci sono ancora i margini per la sua partenza, possono arrivare le offerte last minute ma mai alle cifre della clausola che chiede il Napoli. C’è ancora una piccolissima possibilità che possa rimanere, anche insieme a Lukaku. Il Napoli sta cercando di prendere il belga alle sue condizioni. Bisogna capire chi arriverà per Osimhen entro il 30 agosto e se arriverà un’offerta adeguata per il Napoli che possa sbloccare le altre operazioni di mercato. Il calciatore vuole andare via, ma se non dovesse arrivare nessuna offerta poi dovrebbe parlare con il club”.