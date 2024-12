Sky - Al Napoli piacciono Danilo e Kiwior, ma le trattative sono difficili: la situazione

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli:

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli: “Sia Kiwior che Danilo sono calciatori graditi dal Napoli e i contatti ci sono, ma le trattative non sono semplici. Le squadre che hanno giocatori interessanti non te li prestano ad inizio mercato, e chi compra punta sull'esigenza di chi vende, andando a cercare chi magari sta giocando meno in questo momento.

Il lavoro della società serve a far capire a Kiwior che all'Arsenal potrebbe avere più spazio, ma non glielo stanno dando. I Gunners, dal canto loro, fanno sapere che sono disposti a vendere ma non a prestare. La Juventus, invece, vuole tenersi stretta Danilo, perché ha due infortuni nel reparto arretrato e deve già comprare un centrale. Il brasiliano è in scadenza e la sua volontà può aiutare ad ammorbidire la posizione dei bianconeri, che però non hanno tutta questa voglia di acquistare due difensori, anziché uno, a gennaio".