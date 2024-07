Ultim'ora Sky - Cajuste in uscita, sondaggio della Fiorentina: distanza sulla formula, i dettagli

vedi letture

Sondaggio della Fiorentina per Jens Cajuste

Sondaggio della Fiorentina per Jens Cajuste: il centrocampista svedese è in uscita dal Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club viola è alla ricerca dell'intesa con gli azzurri sulla formula dell'operazione, pur mantenendo Sandi Lovric come prima scelta per il centrocampo. Il Napoli, al momento, spinge per un trasferimento a titolo definitivo, mentre la Fiorentina vorrebbe un prestito con diritto di riscatto: si lavora per cercare l'intesa.