Sky - Chiesa si presenterà in ritiro: vuole verificare se rientra nei piani Juve

Federico Chiesa è uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato estiva. L'attaccante della Nazionale è in uscita dalla Juventus che ha comunicato al giocatore di non ritenerlo parte del nuovo progetto tecnico di Thiago Motta. Così già diverse squadre si sono fatte avanti per il classe 1997: su tutte la Roma, ma anche il Napoli ha mostrato interesse.

Tuttavia, stando a quanto riferito dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, l'esterno della Nazionale non si sarebbe ancora arreso all'idea di lasciare la Juventus. Infatti Chiesa si presenterà ugualmente al ritiro di preparazione estiva, in quanto vuole capire personalmente se non rientra nei piani del club bianconero per la prossima stagione. Solo dopo essersi messo a disposizione di Thiago Motta valuterà se potrà ottenere il rinnovo in bianconero (ha il contratto in scadenza nel 2025) o dovrà scegliere un'opzione dal mercato.