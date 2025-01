Sky - Comuzzo a un passo e caccia all'erede di Kvaratskhelia: c'è l'indizio

vedi letture

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Sky Luca Machetti, esperto di mercato, parla del Napoli e scrive: "Il pressing su Comuzzo è fortissimo. Incontri, pranzi, offerte. La cifra che il Napoli intende investire è 30 milioni di euro, non troppo distante dai 35 che ha in testa la Fiorentina (bonus compresi).

Il primo approccio è da 25+5, quindi bisogna ancora lavorare, ma c’è la disponibilità a parlare di un prestito con obbligo di riscatto, magari per dilazionare i pagamenti che saranno ingenti. Ovviamente il Napoli non si fermerebbe qui, perché ha cambiato strategia e contemporaneamente è alla ricerca di un attaccante esterno, già pronto, per completare l’organico. Insomma il sostituto di Kvara per poi decidere con calma in estate".