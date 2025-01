Sky - Comuzzo in stand-by, Commisso non vuole cederlo e chiede 40mln: troppi per il Napoli

Come riferisce la redazione di Sky Sport, è in stand by la trattativa tra il Napoli e il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo: Commisso non vorrebbe privarsi del giocatore e continua a chiedere 40 milioni bonus compresi. Ore calde per il mercato che si concluderà lunedì. Il Napoli cerca un difensore e un esterno. Per l'attacco Amuzu è in pole.

"Commisso e i viola non vogliono abbassare la richiesta di 40 milioni bonus compresi per il difensore classe ’05. Il Napoli considera questa cifra troppo elevata, con il presidente della Fiorentina che non vuole muoversi dalla richiesta per cercare di trattenere il giocatore. Bisognerà capire nelle prossime ore se l’operazione registrerà passi in avanti da parte di uno dei due club", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.