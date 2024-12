Sky - Danilo, il Napoli abile a muoversi in anticipo: sta per sbloccarsi l'affare

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte per le ultime in vista di gennaio con le tante operazioni in cui è coinvolto il Napoli.

“Danilo è al punto di rottura con la Juve, non è stato convocato per la Supercoppa ed è fuori dal progetto di Thiago Motta, nonostante sia il capitano della squadra e le difficoltà numeriche della rosa bianconera. Il Napoli si è mosso in anticipo, con velocità e convinzione e l’operazione potrebbe sbloccarsi per gennaio, se si troverà la quadra per la rescissione con la Juve.

Pellegrini è un ottimo calciatore, che a Roma sta vivendo un momento molto complicato. Ha un ingaggio importante, ma ha tecnica, capacità di inserimento e certamente potrebbe far gola al Napoli. Marin interessa al Como, ma non partirà se non arriverà prima un difensore centrale. Spinazzola per Biraghi è una situazione in divenire. Conte vuole vincere e credo sia venuto a Napoli con l’idea di poter centrare un obiettivo importante. Questo non significa che debba riuscirci ma ce la metterà tutta per lottare fino alla fine del campionato”.