Sky DE - Osimhen non spinge per la Premier: vuole unirsi al PSG fino alla scadenza del mercato

Victor Osimhen gradisce il Psg al Chelsea, il nigeriano ha già un accordo con il club francese e al momento non spinge per trasferirsi dal Napoli in Premier League.

Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, scrive su X: "Sappiate che Victor Osimhen vuole ancora unirsi al Paris Saint-Germain fino al giorno della scadenza! … poiché PSG è sicuramente la destinazione desiderata. Il Chelsea sta ancora cercando di ingaggiare l'attaccante 26enne e gli è stato detto che anche l'Arsenal qualche settimana fa ha mosso qualche passo falso. Osimhen al momento non sta spingendo per un trasferimento in Premier League. La sua preferenza è il Paris, ma non possono procedere perché Kolo Muani/Ramos sono sotto contratto".

