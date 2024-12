Sky - Difficoltà per lo scambio Danilo-Raspadori: l’affare non decolla, i motivi

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli: “Lo scambio Raspadori-Danilo non è decollato, anche perché ci sono parametri diversi: età, ingaggio, durata dei contratti, valutazione del cartellino. Questo non vuol dire che al Napoli non piaccia ancora Danilo, ma non è facile definire questa operazione”.