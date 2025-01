Sky - Dorgu-Garnacho, operazioni intrecciate: sul danese il Napoli resta solo per giugno

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato L’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha riferito ulteriori dettagli dell’incontro andato in scena a Milano tra Manchester United e Lecce per Patrick Dorgu: “L’offerta dello United non fa ancora traballare il Lecce, che vuole trattenere il giocatore fino a giugno".

Napoli interessato per giugno. "E’ chiaro che se il Manchester United chiuderà la cessione di Garnacho al Napoli, potrà rilanciare con il Lecce e cercare di portare l’offerta da 30mln+5, magari a 40mln. A quell’offerta poi sarà difficile per il Lecce resistere e non cedere il giocatore adesso. Sono due operazioni incastrate, il Napoli su Dorgu resta, ma solo per giugno”.