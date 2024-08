Sky - Folorunsho, fumata grigia: la Lazio non apre all'obbligo di riscatto

In uscita dal Napoli c'è senza dubbio Michael Folorunsho, neanche convocato da Antonio Conte per le prime partite della stagione. Saltata la Fiorentina, che ha ceduto Amrabat al Fenerbahce ed è andata su Cataldi, per queste ultime ore di calciomercato l'unica pista possibile è la Lazio.

Tuttavia arriva la fumata grigia per la trattativa: infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, i biancocelesti non si stanno avvicinando alle richieste del Napoli. Gli azzurri vogliono liberare il centrocampista classe 1998 almeno in prestito con obbligo di riscatto, ma al momento la Lazio fa muro e l'operazione potrebbe saltare.