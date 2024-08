Sky - Genoa, primi contatti per il ritorno di Simeone: il Napoli non apre al prestito

A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Il Genoa sta per perdere Mateo Retegui, l'italo-argentino è a un pazzo dall'Atalanta. Per sostuirlo il club rossobù ha sondato una vecchia conoscenza.

Oggi il Genoa ha contattato il Napoli per riportare Giovanni Simeone a Genova, ma il club azzurro non apre al prestito. Resta in ballo anche Bojan Miovski come alternativa per sostituire il partente attaccante della Nazionale italiana. L'attaccante macedone dell'Aberdeen è seguito anhe dal Girona, che vorrebbe chiudere per il giocatore già nella giornata di giovedì. Domani il Genoa proverà ad evitare che vada in Spagna.