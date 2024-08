Sky - Gilmour in definizione, domani può arrivare la fumata bianca: i dettagli

Billy Gilmour del Brighton è un’operazione in definizione, si sta sbloccando negli ultimi dettagli. Il club inglese attende di chiudere per il suo sostituto (O'Riley nel mirino) prima di dare il via libera definitivo.

Già domani potrebbe essere il giorno giusto da aggiungere a Lobotka e Anguissa, in attesa di quello che potrà succedere con Gaetano e Folorusho. A riferirlo è Sky Sport.