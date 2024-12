Sky - Il Napoli stringe per un difensore: Luiz Felipe può essere una buona opportunità

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli: “L'infortunio di Buongiorno ha sicuramente un'incidenza sul mercato di gennaio del Napoli, soprattutto in quanto a rapidità di intervento: il Napoli aveva già iniziato a lavorare sul difensore centrale da acquistare a gennaio, dovrà solo provare a chiudere il prima possibile. Nella sfortuna dell’infortunio, c’è la ‘fortuna’ di poter riparare tra 15 giorni.

Serve un difensore pronto, magari che conosca già la Serie A, e che offra garanzie tecniche ed atletiche, ovvero che si sia allenato con continuità fino ad oggi. Il Napoli non potrà attendere lo scorrere del tempo per strappare le condizioni più favorevoli per l’acquisto di un difensore ma certo reciterà il suo ruolo perché ha potere d’acquisto e potrà virare su altri obiettivi qualora la controparte dovesse alzare troppo il prezzo.

Kiwior? Ad oggi l’Arsenal non vuole cederlo in prestito, qui il fattore tempo può essere ancora più determinante. Il Napoli valuterà nelle prossime ore su chi provare ad affondare il colpo. Danilo? Difficile lasci la Juve a gennaio. Luiz Felipe? Può essere una buona opportunità.

Rinnovo Kvara? Non è tutto definito, ma a inizio dicembre si è registrato un certo ottimismo. C’è la volontà da ambo le parti di chiudere, in ogni caso escludo categoricamente che Kvara possa andar via a gennaio, rinnovo o meno. Si discute sul valore della clausola: ancora non è stato trovato l’accordo ma c’è la volontà di farlo”.