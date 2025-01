Sky - Infortunio Olivera, può riaprirsi una pista con la Fiorentina: i dettagli

Nel corso dello speciale mercato su Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky di Luca Marchetti ha parlato delle operazioni del Napoli: “E’ vero che il difensore non è arrivato e non è partito nemmeno Rafa Marin. E’ vero che il Napoli vorrebbe aspettare una notizia dalla Fiorentina per Pongracic, ma il club viola in questo momento non ha l’intenzione di privarsene a titolo definito se non ad un cifra più alta di quanto è arrivato in Italia.

Ma il discorso tattico fatto su Spinazzola, è stato utilizzato anche avanti ed è piaciuto molto a Conte, potrebbe riaprire uno spiraglio per Biraghi. Potrebbe essere un giocatore, che dopo l’infortunio di Olivera, potrebbe offrire una doppia opzione a Conte”.