Sky - Innesto in difesa a gennaio dipende da eventuali cessioni: la situazione

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte: “Dragusin a gennaio è possibile? Non so se il Napoli, dopo quanto speso in estate, possa andare ad invertire tanto per un acquisto già a gennaio, considerando la mancata cessione di Osimhen.

Immagino però che di fronte ad occasioni importanti possa intervenire sulla linea difensiva che merita qualche alternativa pronta. Dipende dalle dinamiche del mercato e dalle occasioni che si presenteranno. Sicuramente Conte sarebbe felice di un acquisto in difesa. Dipende anche dalle eventuali cessioni: ci sono tanti giocatori appetibili che non trovano spazio a Napoli ma difficilmente il club partenopeo se ne libererà a gennaio”.