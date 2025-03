Sky - Juan Jesus in scadenza: ADL deve fare i conti con i rinnovi

vedi letture

"Oltre a Marianucci, già preso, il Napoli vuole un difensore già pronto. In estate voleva Comuzzo, ora spunta Gatti che Manna conosce bene. Il Napoli ci proverà, farà un tentativo serio, vedremo se la Juventus aprirà alla cessione": così Gianluca Di Marzio annunciando, oltre a Solet, un altro obiettivo di mercato.

Un difensore oltre il centrale dell'Empoli anche perché Juan Jesus potrebbe partire. La redazione di Sky Sport non si sbilancia. "Mosse necessarie per il club di De Laurentiis, che tra i vari contratti in scadenza al 30 giugno 2025 con cui dovrà fare i conti ha anche quello di Juan Jesus, per quanto riguarda la difesa".