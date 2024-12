Sky - L’ultima idea è Fazzini: sblocca Folorunsho alla Fiorentina, i dettagli

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Cilli ha parlato delle operazioni del Napoli: “L’ultima idea del Napoli porta a Jacopo Fazzini, uno dei giovani più interessanti del campionato. In questo momento la Lazio è avanti, perché si è mossa prima ed ha già studiato con l’Empoli il piano per il trasferimento – prestito biennale con obbligo di riscatto – ma non ha chiuso. Bisogna trovare ancora l’intesa economica e sborsare qualcosa per il trasferimento. Ecco perché entra in gioco il Napoli, che ha fatto un sondaggio chiedendo le informazioni.

Fazzini o chi per lui al Napoli sblocca l’uscita di Michael Folorunsho, nel momento in cui prenderà un centrocampista lascerà partire l’ex Verona. In questo momento Folorunsho ha dato il proprio gradimento alla Fiorentina ed è l’obiettivo principale dei viola in quella zona di campo. Si dovrebbe trattare di un prestito con diritto di riscatto, la formula verrà definita nei prossimi giorni”.