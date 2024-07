Ultim'ora Sky - Lazio, idea Simeone se parte Immobile: i dettagli

La Lazio potrebbe puntare a Giovanni Simeone in caso di partenza di Ciro Immobile. Per il capitano biancoceleste c'è la corte serrata del Besiktas anche se non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo da un momento all'altro vista l'intenzione del classe 1990 di lasciare il club.

Così potrebbe essere proprio l'attaccante del Napoli il suo rimpiazzo, come riferisce il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio. Simeone ha trovato poco spazio in azzurro la scorsa stagione e potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare la squadra partenopea. Un'altra opzione porta il nome di Mason Greenwood, che però è un profilo più costoso e su cui al momento c'è la forte concorrenza del Marsiglia. La situazione dell'inglese si delineerò nei prossimi giorni.