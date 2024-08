Sky - Lukaku, non c’è accordo: il Chelsea vuole più di 30mln e cessione a titolo definitivo

vedi letture

Non c'è ancora l'accordo tra Napoli e Chelsea per il ritorno in Italia di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'incontro tra le due società avvenuto questo pomeriggio non è servito per arrivare alla fumata bianca.

Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni ma, al momento, la trattativa per il trasferimento del centravanti belga nella squadra guidata da Antonio Conte non s'è conclusa perché manca l'intesa sulla formula del trasferimento. Il Napoli ha proposto un prestito con obbligo di riscatto, i blues chiedono un trasferimento a titolo definitivo e più dei 30 milioni messi sul piatto dal Napoli.