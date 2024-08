Ultim'ora Sky - Lukaku prima di cedere Osimhen: possibilità sempre più concreta, la situazione

"Adesso il Napoli attende solamente le risposta del club inglese, che però ha sempre valutato il belga 43mln (il costo della clausola)".

Nel corso dello ‘Speciale Mercato’ su Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto mercato Sky Luca Cilli: “E diventata sempre più concreta la possibilità di prendere Romelu Lukaku prima la cessione di Victor Osimhen, il Napoli vuole accontentato il suo allenatore Antonio Conte. Per questo ha presentato al Chelsea un’offerta formale da 25mln più di bonus. Adesso il Napoli attende solamente le risposta del club inglese, che però ha sempre valutato il belga 43mln (il costo della clausola).

E’ chiaro che c’è il rischio che Lukaku possa restare a Londra qualora il Chelsea non dovesse accettare l’offerta del Napoli, ma per la squadra in questo momento è ritenuto non fondamentale. E’ fuori rosa, non è stato nemmeno convocato per la tournée, ha un ingaggio molto alto. E’ vero che il Napoli ha presentato una proposta molto differente rispetto alla richiesta del Chelsea, ma è altrettanto vero che gli inglesi hanno una rosa extralarge e ben 6 punte centrali, tutte con ingaggi importanti. Quindi magari subentrerà l’esigenza di liberarsi di Lukaku anche per una cifra più bassa, è quello che spera il Napoli potendo sfruttare l’accordo che ha già da tempo col giocatore su base triennale”.