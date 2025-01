Sky, Marchetti: “Biraghi-Napoli era una pista calda, poi le cose sono cambiate”

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato della possiblità destinazione di Cristiano Biraghi: "Biraghi aveva un’opportunità Napoli soprattutto se Spinazzola fosse andato via, c’era questa possibilità.

Il Napoli aveva iniziato la stagione pensando di poter fare un 3-4-2-1, in realtà anche per andare incontro alle caratteristiche di McTominay Conte ha cambiato il sistema in un 4-3-3. Si erano, quindi, un po’ chiusi gli spazi per Spinazzola. Ha ritrovato un po’ più di campo, nell’ultima gara è stato utilizzato da esterno offensivo alto, questo ha ridato un po’ più di fiducia allo stesso Spinazzola. Quindi vedremo se questa possibilità esiste ancora, il mercato è ancora aperto. Per il momento la pista più calda per Biraghi era il Napoli, ma opportunità per un giocatore come lui ne potranno venire fuori non solo dall’Italia, ma anche dall’estero”.