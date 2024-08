Podcast Sky, Marchetti: "Lukaku potrebbe arrivare anche senza la cessione di Osimhen"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Le parole di Percassi sul mercato sono abbastanza significative...

"Secondo me in questo messaggio ci sono tanti destinatari. Intanto è tutto condiviso con Gasperini, dalla prima all'ultima parola. L'offerta della Juventus per Koopmeiners è già molto molto importante, ma come si dice in questi casi io posso anche offrire la luna ma se non vogliono vendere posso farci poco. Le dichiarazioni di ieri sono state morbide vedendo la situazione attuale, sono tornati di moda questi bracci di ferro che a me sinceramente non piacciono. Però mi chiedo, il 31 agosto un Koopmeiners o un Chiesa, dovessero restare, non giocheranno più nell'Atalanta o nella Juventus?".

La tua chiave di lettura sulla vicenda Dybala.

"Mi sembra più una Roma che abbia cercato di capire se esistevano i presupposti per cedere Dybala. Con i soldi risparmiati dall'ingaggio e quelli guadagnati col cartellino, può esserci spazio per inserire nuovi rinforzi e rimettere a posto la squadra. La Roma non è messa benissimo, ha da fare un bel po'. Dybala non si sente più al centro del progetto, quindi se inizialmente rifiuta a un certo punto si vede costretta ad aprire a una possibilità che porta a quell'offerta faraonica"

Cosa succede in casa Napoli?

"Anche qui siamo in mezzo al guado, con Osimhen che non ha ancora trovato una sistemazione. Lukaku potrebbe arrivare lo stesso se si utilizzasse la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma il Chelsea al momento non ha aperto a questo tipo di possibilità quindi si rimane legati alla cessione di Osimhen. Ma bisogna inventarsi qualcosa al più presto".