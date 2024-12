Sky - Niente Napoli, Fazzini va alla Lazio: vicino l'accordo con l'Empoli

vedi letture

Con la finestra invernale di calciomercato alle porte, il Napoli di Antonio Conte si sta muovendo per rinforzare l'organico. L'obiettivo prinicpale è infoltire le seconde linee in difesa ed anche a centrocampo, dove tra i vari nomi è stato fatto quello di Jacopo Fazzini. Quest'ultima ipotesi è però da depennare: come riporta Gianluca di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il centrocampista dell'Empoli è vicinissimo a trasferirsi alla Lazio. Le due parti stanno limando gli ultimi dettagli: formula del prestito biennale con obbligo di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).