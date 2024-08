Sky - Osimhen, nessuna offerta: il nigeriano blocca il mercato

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: “Il Napoli potrebbe chiudere in 5 minuti per Romelu Lukaku e Billy Gilmour se avesse la garanzia che Osimhen andrà via ad una determinata cifra. E invece questa garanzia non c’è. Il Chelsea aveva proposto il prestito per il nigeriano, il PSG invece non ce la fa a prenderlo.

Quindi ad oggi la terza fase del mercato del Napoli non riesce a decollare perchè la mancata cessione di Osimhen blocca tutto. La responsabilità di questa situazione è del mercato, sia inglese che arabo. Il mercato degli attaccanti non è partito, ci sono state alcune congiunture che hanno creato questa situazione”.