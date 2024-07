Sky - Osimhen-PSG, si continua a trattare! Lukaku si allena e aspetta novità

vedi letture

La trattativa per portare Victor Osimhen al Paris Saint Germain va avanti tra momenti di stallo e di slanci.

La trattativa per portare Victor Osimhen al Paris Saint Germain va avanti tra momenti di stallo e di slanci. E’ un interesse che resiste perchè il nigeriano è l’obiettivo del club parigino sebbene non manchino difficoltà. La trattativa è economica, il PSG non arriva ai 130 milioni di euro della clausola e la discussione va avanti. A riferirlo è Sky Sport.

L’ingaggio dell’attaccante per il Napoli è ai limiti della sostenibilità. Osimhen al PSG è una prospettiva seria, concreta e possibile con Romelu Lukaku che aspetta. L’accordo con il belga c’è, riferisce l'emittente satellitare, così come l’intesa sui diritti d’immagine. Si allena anche in vacanza in attesa che si sblocchi la cessione del nigeriano.