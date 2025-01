Sky - Pellegrini era nella lista del Napoli, ora rischia di sfumare: il motivo

Il gol di Lorenzo Pellegrini nel derby può essere lo sliding doors della sua avventura in giallorosso. Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky, sul classe 1996 c'è l'interesse di vari club tra cui proprio il Napoli. Adesso però Pellegrini sembra intenzionato a restare alla Roma e per questo una possibile trattativa rischia di sfumare sul nascere.

