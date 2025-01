Sky - Rafa Marin-Villarreal, è fatta: via libera dopo Danilo

vedi letture

"E' fatta per Rafa Marn al Villarreal: il via libera dopo l'arrivo di Danilo". A scriverlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, su X: "Rafa Marin ha scelto di tornare nel campionato spagnolo e accettare la corte del Villarreal, nonostante il Como fosse interessato. L’operazione con in Napoli è definita, ora si attende soltanto l’arrivo di Danilo per la partenza".

Zero presenze in campionato per lo spagnolo pronto dunque a tornare in patria per ritrovare continuità e minutaggio. Al suo posto arriverà Danilo che dopo la gara contro la Juventus si svincolerà proprio dal club bianconero e sarà pronto a firmare a zero con la società di De Laurentiis.

.@sscnapoli, è fatta per il passaggio di Rafa #Marin al @VillarrealCF. Il via libera dopo l’arrivo di #Danilo @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 21, 2025