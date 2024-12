Ultim'ora Sky - Raspadori, due club di A interessati: si aprono due opzioni di scambio

vedi letture

A pochi giorni dall'apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato, moltissimi club iniziano già a muoversi d'anticipo per avvantaggiarsi nelle trattative. È il caso di Giacomo Raspadori: l'attaccante del Napoli è ai margini del progetto di Antonio Conte ma ha diverse pretendenti, tra cui alcune in Serie A.

Infatti, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, sull'ex Sassuolo si è manifestato l'interesse di Juventus e Roma. In entrambi i casi però non verrebbe imbastita una trattativa solo sul cartellino, bensì verrebbero coinvolte delle contropartite tecniche. I giallorossi valutano l'inserimento del capitano Lorenzo Pellegrini, del quale vanno conosciute le intenzioni circa un eventuale trasferimento; i bianconeri invece inserirebbero Danilo per dare al Napoli il difensore che cerca, ma in questo caso il conguaglio economico dovrebbe essere sostanzioso.

