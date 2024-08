Sky - Scambio Osimhen-Lukaku, l’incognita è la volontà del nigeriano: su di lui c’è sempre il Psg

vedi letture

Oltre alla trattativa per Gilmour, il lavoro di Manna a Londra ha prodotto dei risultati.

ll Napoli è andato in Inghilterra per fare 2-3 operazioni importanti. Oltre alla trattativa per Gilmour, il lavoro di Manna a Londra ha prodotto dei risultati.

Col Chelsea si parlando di Romelu Lukaku, ma la novità sostanziale e che i Blues stanno ripensando a Victor Osimhen: i club ragionano se si può fare una doppia operazione, ma c’è l’incognita della volontà di Osimhen che non aveva aperto al Chelsea e soprattutto al prestito. Il nigeriano guadagna tanto e il suo ingaggio pesa anche per il club inglese, su questi numeri però ci si può accordare. Bisogna vedere oltre all’ingaggio se Osimhen accetti la destinazione, perché vorrebbe giocare la Champions League. Su di lui c’è sempre il Psg, i francesi prima o poi arriveranno con un’offerta e non con i soldi che chiede il Napoli. Il tentativo del Napoli per lo scambio col Chelsea è in atto e sbloccherebbe tutto il mercato azzurro. A riferirlo è Sky Sport.