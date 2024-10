Sky - Simeone ha mercato: c’è il Torino ma il Napoli non vuole cederlo

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte: “Simeone in uscita verso il Torino? Molto dipende da lui e da ciò che deciderà di fare. Giovanni ha dimostrato di essere straordinario anche giocando dieci minuti: nell'anno dello Scudetto, entrava e segnava, giocando titolare solo quando Osimhen era infortunato. Il Napoli non ha intenzione di darlo via, ma se lui preferisce andare a giocare altrove per trovare minutaggio, allora il Torino può diventare una buonissima destinazione.

Certo, andare via vorrebbe dire lasciare una squadra che punta al titolo per un'altra che difficilmente resterà così in alto: i minuti possono davvero ripagarti a tal punto da sostituire le soddisfazioni di un'eventuale vittoria? Oggi è un po' la seconda alternativa a Lukaku, la prima per caratteristiche, ma in un reparto con Raspadori. Se parte, il direttore lo deve sostituire con un nuovo attaccante”.