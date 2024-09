Sky, Ugolini svela: "Il Chelsea voleva Osimhen per 60 mln”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Dalla vicenda Osimhen ci rimettono tutti, ci rimettono soldi, possibilità di crescita e tanto altro. E' l'unica nota stonata di questo mercato che ha risposto bene alle attese della piazza e dell'allenatore. La cessione di Osimhen avrebbe potuto completare la rosa di Conte che avrebbe richiesto altre due pedine.

L'offerta era arrivata, la congiuntura non è stata tra le più favorevoli. Se si fosse trattato di un anno fa il Napoli non avrebbe avuto problemi a cedere Osimhen, mentre la Premier oggi è abbastanza satura dal punto di vista economico. Fu presa una decisione comune tra società e calciatore che sarebbe dovuto andar via, però c'era bisogno di un acquirente e questo non c'è stato. E' ovvio che c'è stato un corto circuito nelle ultime ore del mercato, gli arabi hanno deciso di non portare a termine la trattativa. A gennaio il mercato darà un'occasione al Napoli di monetizzare con la cessione del calciatore. Ora serve professionalità da parte di tutti per provare a risolvere la cosa a gennaio. Conte è stato chiaro, ha detto che il calciatore non verrà reintegrato. Il Chelsea avrebbe voluto Osimhen per 60 mln. Dopo le parole di Conte non credo che Osimhen verrà integrato in questi mesi".