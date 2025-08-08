Sogno Adeyemi per l'attacco! Tmw: "Ma c'è un altro nome più concreto"

Il mercato rivoluzionario di Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli, Giovanni Manna, Maurizio Micheli e Antonio Conte, gruppo di lavoro che opera all'unisono come da recente comunicato ammesso e snocciolato dalla stessa società azzurra, ha regalato al tecnico salentino in pratica due Napoli diversi. Gli ultimi tasselli dalla Spagna, i terzini Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez, da Siviglia e Girona, vanno a rifinire e completare il reparto arretrato regalando profondità e qualità a Conte. Questo significa che Leonardo Spinazzola potrà agire anche più avanzato, che Alessandro Zanoli potrà andare altrove, che adesso mancherà solo un tassello.

A centrocampo Kevin de Bruyne a fungere da stella, riferimento e icona ma pure da titolarissimo insieme a Stanislav Lobotka e Scott McTominay. Le alternative: Billy Gilmour, poi André Zambo Anguissa che non se n'è andato e uno che arriverà al posto di Philipp Billing: Fabio Miretti è il grande indiziato. L'attacco, ed ecco dove manca il tassello: dietro Romelu Lukaku c'è Lorenzo Lucca. Dietro David Neres, o con lui, Matteo Politano. E sulla sinistra Noa Lang ma visto che Giacomo Raspadori partirà, visto che non c'è più Noah Okafor, visto che ha lasciato anche Cyril Ngonge, ecco che Manna lavora al rinforzo. Sfumato Dan Ndoye, il sogno è Karim Adeyemi ma, come scrive Tmw, la possibilità forse più concreta Federico Chiesa. Ma questo Napoli da fuochi d'artificio ha dimostrato che può ancora stupire.