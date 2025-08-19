Sostituto Lukaku, Hojlund tra i primi nella lista: c’è da battere concorrenza del Milan

Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, nel suo editoriale per Sportitalia.it ha parlato anche del Napoli alla luce dell’infortunio occorso a Lukaku: “L’estate di mercato del Napoli è stata di fatto squassata dal problema muscolare occorso a Romelu Lukaku. Un guaio di entità rilevante, che finirà per privare Antonio Conte del suo totem offensivo per la prima parte della stagione, con il rischio di doverne fare a meno per tutta la porzione di anno corrente.

Un rischio non accettabile per una squadra costruita per confermarsi ai vertici del calcio italiano dopo lo Scudetto vinto a maggio, e con la prospettiva di fare sentire la propria voce anche in Europa, ed allora il Direttore Sportivo Giovanni Manna è partito con un giro d’orizzonte che coinvolge profili offensivi che potrebbero fare al caso di Antonio Conte. Tra questi spicca il nome di Rasmus Hojlund. Il danese del Manchester United è molto alto nella lista di gradimento del club partenopeo, che dovrà però cercare di velocizzare le operazioni per battere sul tempo il Milan che già ha intavolato da settimane una trattativa con i Red Devils. Nel frattempo, Conte si prepara ad accogliere Gutierrez come settimo rinforzo della campagna acquisti de luxe promossa dalla società, alla quale seguirà però un altro colpo forzato: l’attaccante. L’obiettivo è quello di tramutare una stringente necessità, in una grande virtù”.