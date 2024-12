Spinazzola può dire addio a gennaio: non è più centrale nei piani di Conte

Leonardo Spinazzola era arrivato in estate da parametro zero dopo la fine della sua esperienza alla Roma. Aveva convinto tutti in estate nei due rititi estivi, sembrava pronto per una stagione da protagonista a sinistra, ma poi le cose sono andate diversamente tra il cambio di modulo e probabilmente anche risposte al di sotto delle aspettative.

Oggi infatti è sul mercato ed a gennaio può già salutare. Secondo quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, l’esterno non è più centrale nei piani di Antonio Conte e potrebbe lasciare il Napoli già nella finestra di mercato invernale. Negli ultimi giorni s'è molto parlato di un possibile inserimento in uno scambio con la Fiorentina, ma i prossimi giorni chiariranno le situazioni in ballo.