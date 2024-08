Sportitalia - Lukaku e Gilmour, visite prenotate! Ecco quando arriveranno

Il Napoli è scatenato sul mercato: gli azzurri hanno chiuso nelle ultime ore per l'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea per oltre 30 milioni di euro, in più il Brighton ha un accordo per O'Riley sbloccando così possibilmente il trasferimento di Billy Gilmour.

Stando a quanto riferito da Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, la società azzurra avrebbe anche già prenotato le visite mediche per l'attaccante belga e il centrocampista scozzese. Entrambi dovrebbero sostenerle la prossima settimana: Gilmour lunedì e Lukaku martedì.