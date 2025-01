Sportitalia - Zhegrova attratto dal Napoli, ma il Lille blocca tutto: non lo cede a gennaio

Il Napoli potrebbe cedere Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain già nel corso di questa sessione di mercato. Il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, su X ha svelato che il Napoli ha avuto contatti con il Lille per Edon Zhegrova in caso di addio del georgiano: “Per un eventuale dopo Kvara ci sono stati contatti con il Lille per Zhegrova. Il club francese non ha intenzione di cederlo in questo mercato. Il giocatore è attratto dalla possibilità Napoli e vorrebbe partire. L’affare resta difficile”.