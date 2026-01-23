Quando ds Verona svelò: "Cercavo Giovane da tre sessioni di mercato"

Ai microfoni di Telenuovo, il direttore sportivo dell'Hellas Verona a settembre aveva raccontato alcuni retroscena su Giovane, attaccante brasiliano acquistato quest'estate e ora a un passo dal Napoli. Queste le parole di Sean Sogliano: "Ho cercato di prenderlo per tre finestre di mercato. Era sotto contratto con il Corinthias, ma non siamo mai riusciti a trovare un accordo economico per prenderlo dal suo club, che all'inizio non voleva liberarsene.

Giovane poi ha deciso con il suo entourage di non prolungare il contratto. L'abbiamo visto dal vivo. Il mio capo scout lo aveva osservato anche al Mondiale Under 20. Lo volevamo a tutti i costi. Siamo riusciti a prenderlo quando si è liberato a zero. A ogni finestra di mercato degli ultimi tre anni sono andato a un centimetro dal prenderlo, senza riuscirci".